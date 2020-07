Uso de máscara passa a ser obrigatório em França

O uso de máscaras vai passar a ser obrigatório em França enquanto combate ao coronavírus. A medida, anunciada esta terça-feira pelo presidente da república, Emmanuel Macron numa entrevista, acontece pelo facto do covid-19 estar a "ganhar força" naquele país.



"Temos sinais de que o vírus está a ganhar novamente um pouco de força e é preciso prevenir. (...) Temos de continuar a aplicar medidas de barreira e aí temos algumas fraquezas. Nas próximas semanas vamos tornar obrigatório o uso de máscara em todos os lugares públicos fechados", disse Macron, acrescentando que a medida entra em vigor a partir de 01 de agosto.

Segundo Emmanuel Macron, mesmo com sinais de aumento do número de casos de covid-19 no país, não se prevê um novo confinamento. O chefe de estado daquele país avançou ainda que serão realizados mais testes.