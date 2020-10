Uso de máscara reduz 23 vezes a dimensão de "nuvem de gotículas" expelida durante tosse

O uso de máscara enquanto se tosse gera uma nuvem de gotículas suspensas no ar 23 vezes mais pequena - se se tratar de uma máscara com filtro designada por N95 - do que se o rosto não estiver coberto, avança novo estudo.





"A presença da máscara reduz drasticamente esse volume [da nuvem de gotículas infecciosas] e, consequentemente, diminui significativamente o risco de infeção para outras pessoas presentes na sala", defendem os investigadores.



Nos últimos meses o uso de máscara não tem sido consensual e há quem defenda que não se deve usar máscara. Após o verão, o uso de máscara tornou-se cada vez mais frequente em todo o mundo e tanto nos espaços fechados como abertos.



Há governos, como o espanhol, que já impõem o uso de máscara em todo o lado. Em Portugal, o uso obrigatório de máscara no espaço público deverá ser a próxima medida a tomar pelo executivo numa tentativa de travar a pandemia que tem crescido de forma exponencial na última semana.

Os investigadores concluíram ainda que no caso de uma máscara cirúrgica, a nuvem de gotículas é sete vezes menor, e que a nuvem de gotículas se mantém presente no ar durante cinco a oito segundos independentemente do uso de proteção individual.