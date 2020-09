Uso massivo de gel antibacteriano pode criar super vírus, alerta cientista

Andrew Kemp,

diretor





do Scientific Advisory Board on the British Institute of Cleaning Science, no Reino Unido, disse em entrevista ao The Daily Express que ainda não está provado que o gel antibacteriano seja capaz de matar o vírus e que, para além disso, o uso excessivo poderá facilitar que os micróbios se desenvolvam.

Para nos prevenirmos do coronavírus, lavamos as mãos vezes sem conta e ainda acrescentamos o gel de mãos. No entanto, é preciso cuidado: O uso massivo de gel antibacteriano pode criar um super vírus, segundo avançam os cientistas, que alertam que o uso excessivo desses podutos à base de álcool para a hifenização poderá fazer com que se criem novas bactérias, mais fortes, uma vez que aquele ambiente deixa de ser 'novo' para elas.O especialista sugere, por isso, que seja dado maior ênfase à lavagem das mãos com sabão e água, o método que a Organização Mundial da Saúde também reconhece como sendo o mais correto para 'matar' o vírus.