Usou o Tinder para pregar partida a mais de 100 homens

'Baixinhos' foram os primeiros a ser eliminados.

02:30

Natasha Aponte, de Nova Iorque, pregou uma partida cruel a mais de 100 homens. No site Tinder marcou encontro com todos eles em Union Square, Manhattan.



Aí chegados, depararam com uma mulher que lhes disse que teriam de competir por ela. Primeiro foram eliminados os ‘baixinhos’, com menos de 1,78m, e os chamados Jimmy, nome que detesta. Os restantes, fizeram flexões e sprints enquanto tudo era filmado para ser divulgado na internet.