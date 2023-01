Utente desliga máquina de oxigénio de colega de quarto do hospital por considerar o barulho incómodo

Uma mulher alemã, de 72 anos, está a ser acusada de tentativa de homicídio por ter desligado o aparelho que fornecia oxigénio à sua colega de quarto do hospital. De acordo com relatos dados ao jornal norte-americano The Washigton Post, o barulho que a máquina fazia incomodava a idosa e esse foi o motivo para a desligar.O primeiro incidente deu-se pelas 20 horas do dia 29 de novembro. Quando se aperceberam que o interruptor tinha sido pressionado, o pessoal médico advertiu o fornecimento de oxigénio era essencial para a paciente de 79 anos e, que por isso, devia estar sempre ligado, mas o alerta não impediu a mulher de desligar a máquina novamente. Dessa vez, as consequências foram mais graves e a mulher teve que ser reanimada.A vítima já não corre risco de vida, mas está a ser tratada nos cuidados intensivos, revela o jornal norte-americano. Não se sabe se existia algum atrito entre as duas mulheres.A paciente de 72 anos foi a tribunal e, de momento, está em prisão preventiva enquanto prosseguem as investigações.