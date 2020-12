Utiliza o WhatsApp? Aplicação vai deixar de funcionar a partir de 1 de janeiro nos telemóveis mais antigos

A aplicação de mensagens WhatsApp vai deixar de funcionar a partir da madrugada do próximo dia 1 de janeiro de 2021 em alguns telemóveis mais antigos.Em causa estão aparelhos como o iPhone 4 (ou mais antigos) e e telemóveis com sistema Android desatualizados (versão 4.0.3).De acordo com o jornal "Daily Mail", a plataforma de mensagens vai deixar de funcionar na versão iOS 9 - sistema operativo lançado pela Apple em 2015. O mais recente modelo lançado pela tecnológica norte-americana em setembro passado dispõe já do sistema iOS14.No caso do Android, a versão 4.0.3, lançada em 2011, foi substituída no ano seguinte. A aplicação deixará de funcionar na versão mais antiga.

Nos modelos mais recentes, a aplicação de mensagens, com mais de 2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, necessita apenas de ser atualizada.

Caso tenha uma das versões anteriores, a empresa aconselha a transferir os ficheiros que precisa e a salvar as mensagens de forma a não perder informações importantes.