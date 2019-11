Vacas que desapareceram durante o furacão Dorian encontradas vivas na Carolina do Norte

Três vacas que desapareceram durante o furacão Dorian foram encontradas vivas no estado norte-americano de Carolina do Norte tendo, aparentemente, nadado durante vários quilómetros.



Os animais pertencem a uma manada da ilha Cedar, nos Estados Unidos, mas foram levadas em setembro pelo fenómeno Dorian.

Até agora, pensava-se que estariam mortas até terem sido avistadas no parque Cape Lookout National Seashore, nos Outer Banks, no estado de Carolina do Norte.

O transporte das vacas já está a ser planeado.