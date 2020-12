Vacina chinesa contra a Covid-19 com eficácia de 91,25%, dizem investigadores

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios chineses Sinovac tem uma eficácia de 91,25% e com tendência a aumentar, segundo os investigadores turcos responsáveis pela terceira fase de testes ao fármaco, que decorre na Turquia (o segundo país a fazer ensaio clínicos com esta vacina, depois do Brasil).

Segundo os cientistas a cargo dos testes, nenhum dos voluntários apresentou efeitos secundários graves, com exceção de um caso, em que se registou uma reação alérgica.

A Turquia, no acordo celebrado, receberia 50 milhões de doses até 11 de dezembro, mas a saída das primeiras doses acabou atrasada. O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, garantiu que a vacina estará disponível já na próxima segunda-feira, acrescentando que, no primeiro grupo do plano de vacinação, está prevista a imunização de 9 milhões de pessoas, começando pelos profissionais de Saúde.