Vacina chinesa contra a Covid-19 da Sinopharm autorizada para adultos na África do Sul

A vacina chinesa contra a Covid-19 Sinopharm/BBIBP vai começar a ser administrada em adultos na África do Sul, anunciou esta segunda-feira a autoridade que regula os medicamentos no país.

Em comunicado, a Autoridade Reguladora Sanitária da África do Sul (SAPHRA, na sigla em inglês) explica que a autorização "se baseia na aceitável segurança, qualidade e eficácia do produto, de acordo com os estudos facultados" pela farmacêutica chinesa.

A vacina "administra-se com duas doses de infeção intramuscular, com um intervalo de entre 2 e 4 semanas entre elas", indica o texto.