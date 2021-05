Vacina contra a Covid-19 da Coronavac tem menor eficácia em pessoas com mais de 80 anos, revela estudo

A eficácia da vacina contra a Covid-19 Coronavac tem menor eficácia a partir dos 70 anos e atinge o patamar mínimo, de 28%, em pessoas com 80 anos ou mais, segundo um estudo divulgado na sexta-feira.

Trata-se de um estudo preliminar focado no cenário brasileiro e publicado na plataforma Medrxiv, mas que ainda não foi revisto por outros cientistas, nem aprovado por revistas especializadas.

O estudo apontou que a CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, teve uma eficácia média de 42% contra a Covid-19 "no cenário de mundo real", ou seja, em relação à proteção da vacina quando esta é aplicada em massa na população e fora do ambiente controlado de um teste clínico.