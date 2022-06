Vacina contra a varíola dos macacos vai ser oferecida a homens gays e bissexuais no Reino Unido

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla original) anunciou esta terça-feira que vai oferecer vacinas contra a Monkeypox, ou varíola dos macacos, a homens gays e bissexuais, considerados o grupo de maior risco.



A vacina mais recomendada é a Imvanex, que se mostrou eficaz no combate ao vírus.



Segundo a SkyNews, qualquer médico pode aconselhar a vacinação a alguém que tenha vários parceiros sexuais ou que frequente locais de prostituição.



Apesar de qualquer pessoa poder contrair a doença e de esta não ser considerada sexualmente transmissível, a agência alertou para o facto dos níveis de transmissão serem mais altos dentro da comunidade dos homens homossexuais e bissexuais, devido ao contacto próximo que ocorre no ato sexual.