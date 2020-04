Vacina contra o coronavírus testada em 550 humanos no final do mês em Inglaterra

Uma vacina contra o coronavírus desenvolvida pela empresa Advent-Irbm, em Pomezia, Itália, em cooperação com o Instituto Jenner da Universidade de Oxford vai começar a ser testada já no final do mês de abril em humanlsO anúncio foi feito pelo CEO da Irbm, Piero Di Lorenzo, e, segundo o mesmo, se resultar, a vacina poderá começar a ser usada em setembro em profissionais de saúde e polícias."Em virtude dos dados adquiridos nas últimas semanas, o primeiro lote da vacina partirá de Pomezia para Inglaterra, onde os testes começarão com 550 voluntários saudáveis", indicou Di Lorenzo.O processo, explica Di Lorenzo, foi acelerado face ao número crescente de casos e governos interessados na vacina"Foi decidido ir diretamente para a fase de testes clínicos em humanos em Inglaterra", conclui.