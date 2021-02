Vacina Covid da AstraZeneca é pouco eficaz na variante da África do Sul

originalmente detetada na África do Sul.

A farmacêutica AstraZeneca disse este sábado que a vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford contra a Covid-19 é menos eficaz quando se trata da varianteEntre as variantes do coronavírus que circulam atualmente, os cientistas mostram-se mais preocupados com a britânica, a sul-africana e a brasileira, que serão mais contagiosas do que outras."Neste pequeno ensaio de fase I / II, os dados iniciais mostraram eficácia limitada contra doença leve principalmente devido à variante sul-africana B.1.351", disse um porta-voz da AstraZeneca, em resposta ao relatório do Financial Times que dava conta da reduzida eficácia da vacina da farmacêutica.