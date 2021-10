Vacina Covid da Janssen suspendida na Eslovénia após morte de jovem

A Eslovénia suspendeu temporariamente, esta quarta-feira, a aplicação da vacina da Janssen contra a Covid-19, após a morte de uma jovem poder estar reacionada com a toma do fármaco. A farmacêutica Johnson & Johnson, produtora da vacina em causa, não está disponível para qualquer comentário imediato.

"A paciente evidenciava coágulos sanguíneos e hemorragia cerebral e a terapia intensiva não teve sucesso", disse Igor Rigler, neurologista do centro hospitalar da cidade eslovena de Liubliana, ao jornal local STA.

A ministra da saúde da Eslovénia, Janez Poklukar, alegou não estar familiarizada com os detalhes do caso. "Não posso fazer comentários, mas estão reunidas as condições para esclarecer todas as circunstâncias do que aconteceu", acrescentou.