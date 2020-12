Vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 distribuída no Reino Unido a 4 de janeiro

O Reino Unido vai começar a distribuir a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, a partir de dia 4 de janeiro. Uma reportagem do jornal ‘The Sunday Telegraph’ cita fontes governamentais na divulgação de um plano de vacinação em massa, com utilização de estádios de futebol.O país já aplica a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech desde o início do mês e até ao momento mais de 800 mil pessoas já receberam a primeira dose. Segundo o trabalho jornalístico, pelo menos dois milhões de pessoas serão vacinadas num prazo de 15 dias, com a vacina da Oxford ou da Pfizer.Ao contrário desta última, que precisa de ultracongeladores para ser armazenada a -70º, a de Oxford pode ser guardada em sistemas de refrigeração convencionais. Uma análise aos resultados preliminares confirmam uma eficácia média de 70,4%, que pode ir até aos 90% se as doses forem variadas. A vacina pode receber aprovação até 2 de janeiro.O grupo AstraZeneca diz ter encontrado a "fórmula vencedora" para a vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. "Acreditamos ter encontrado uma eficácia que, com duas doses, está à altura das demais", afirmou o diretor-executivo da empresa, Pascal Soriot, acrescentando que a vacina garante uma "proteção de 100%" contra as formas graves da doença.