Vacina da AstraZeneca foi aprovada no Reino Unido. E em Portugal? Conheça-a ao detalhe

O Reino Unido aprovou esta quarta-feira o uso da vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca com a Universidade de Oxford.Foram encomendadas 100 milhões de doses à farmacêutica, o suficiente para vacinar 50 milhões de pessoas no país, de acordo com informação avançada pela BBC.Esta é a segunda vacina a entrar no programa de imunização contra o novo coronavírus, iniciado a 8 de dezembro no Reino Unido. E o que? Conheça a resposta às principais questões sobre esta nova 'luz ao fundo do túnel'.Ainda não há previsão de aprovação desta vacina pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e, de acordo com o vice-diretor-executivo da EMA, Noel Wathion, ainda não será em janeiro que a Europa terá ao seu dispor esta vacina."Eles ainda não enviaram um pedido", afirmou Wathion em entrevista ao jornal belga Het Nieuwsblad. Segundo o mesmo, as agências reguladoras da Europa receberam apenas "algumas informações" sobre a vacina da AstraZeneca.Antigamente o desenvolvimento de uma vacina demorava anos ou mesmo décadas uma vez que inclui vários processos, incluindo estágios de ensaio e desenvolvimento seguidos por testes clínicos - que por si só precisam de aprovação antes de começar.No entanto, no que toca às vacinas contra a Covid-19, o processo foi condensado em meses. Serão por isso menos seguras? Não. Dada a necessidade mundial desta vacina, as fases do ensaio clínico sobrepuseram-se em vez de serem feitas sequencialmente. Isso permitiu encurtar o tempo de desenvolvimento da vacina garantindo, ao mesmo tempo, a segurança da mesma.Outra forma de ganhar tempo foi começar a produzir as vacinas antes de a aprovação final ser concedida. Into implicou riscos para as empresas farmacêuticos visto que poderiam ser obrigadas a descartar o seu trabalho caso as vacinas fossem recusadas pelos reguladores.A nova forma de trabalhar significa que os reguladores em todo o mundo puderam começar a examinar os dados científicos mais cedo do que tradicionalmente o fariam.Dados de Oxford indicam que a vacina tem 62,1% de eficácia quando uma dose completa é administrada seguida por outra dose completa.Essa percentagem muda quando as pessoas recebem meia dose seguida por uma dose completa pelo menos um mês depois. Neste último caso, a eficácia aumenta para 90%.A análise combinada de ambos os regimes de dosagem resultou numa eficácia média de 70,4%.Tendo em conta o processo que tem vindo a ser desenvolvido, não há indicação alguma de que as pessoas possam escolher que vacina tomar.As pessoas serão vacinas consoante as vacinas que estiverem disponíveis no mercado.Esta vacina utiliza uma tecnologia que tem por base o ácido desoxirribonucleico (DNA), com genes inativados de adenovírus.A vacina da Astrazena é mais fácil no que toca à sua conservação. Esta pode ser conservada a uma temperatura entre os dois e oito graus durante um período de seis meses.Em teoria, esta característica pode fazer com que esta vacina possa ser mais facilmente transportada para qualquer parte do mundo comparativamente com a vacina da Pfizer que tem de permanecer a 70 graus negativos.Neste capítulo, a proposta da AstraZeneca e da Universidade de Oxford volta a levar vantagem face à já aprovada em Portugal Pfizer. A capacidade de produção anunciada é de até três mil milhões de doses em 2021, a cerca de três euros por dose.