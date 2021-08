Vacina da Moderna mais eficaz que a da Pfizer contra variante Delta da Covid-19

Venky Soundararajan,

A vacina da Moderna pode ser mais eficaz do que a vacina da Pfizer contra a variante Delta da Covid-19, de acordo com um novo estudo que apesar de ter sido divulgado na Internet, ainda não foi revisto pela comunidade científica.No estudo que avaliou mais de 50 mil pacientes na clínica Mayo, nos EUA, os investigadores concluíram que a eficácia da Moderna contra a infeção caiu de 86% para 76% em julho, altura em que a variante Delta se tornou predominante. No mesmo período, a eficácia da Pfizer caiu de 76% para 42%, de acordo com as conclusões do estudo.Apesar de ambas as vacinas continuarem eficazes a evitar hospitalizações, o investigadorque coordenou o estudo, defende que deverá ser necessária uma nova dose da Moderna para quem tomou as vacinas da Pfizer e Moderna no início do ano.