Vacina da Pfizer-BioNTech vai experimentar uma terceira toma

A vacina da Pfizer-BioNTech vai experimentar uma 3ª toma. Os testes envolverão os participantes na fase 1 dos ensaios clínicos iniciais nos EUA que, seis a doze meses após receber as duas injeções atualmente aplicadas, serão imunizados com a nova dose.A iniciativa pretende "avaliar a segurança e a forma como é tolerada uma injeção de reforço face às inquietações com as variantes do SARS-CoV-2".A 3ª dose da vacina conta já com o beneplácito do regulador norte-americano do medicamento. Segundo a agência, uma versão modificada da vacina não necessita cumprir um processo longo de ensaios. A testagem rápida acontece já todos os anos com as vacinas contra a gripe.O foco do reforço da vacina está na variante sul-africana que os investigadores consideram poder contrariar, em parte, a ação imunitária das vacinas. Pfizer e BioNTech garantem, porém, "não existirem quebras nos níveis de anticorpos provocados pelas vacinas iniciais" e destacam "a eficácia de 94% contra casos sintomáticos" registada no estudo feito em Israel sobre 1,2 milhões de vacinados.