Vacina da Pfizer contra Covid-19 vai ser administrada em crianças entre os 5 e os 11 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou esta quinta-feira o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos.É a primeira vacina na União Europeia (UE) para esta faixa etária, numa altura em que se regista o aumento do número de casos.

A informação foi avançada pelo organismo.



O Comité dos Medicamentos para Uso Humano reviu os dados sobre a vacina, incluindo os resultados de um estudo clínico envolvendo crianças dos 5 aos 11 anos de idade, a fim de decidir se recomendava ou não o alargamento da sua utilização.



Esta vacina assenta na tecnologia do RNA mensageiro, com instruções para a produção de uma proteína que está naturalmente presente no SARS-CoV-2, o vírus que causa a covid-19, preparando assim o corpo para se desenvolver da infeção.

Na terça-feira, a Sociedade Portuguesa de Pediatria considerou que as vacinas contra a covid-19 são seguras no grupo etário dos 5 aos 11 anos, mas defendeu que a decisão de vacinar deve ter em conta outros dados, como a prevalência da infeção nas crianças.