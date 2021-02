Vacina da Pfizer é 94% eficaz a reduzir infeções sintomáticas da Covid-19, confirma Israel

Ran Balicer, chefe de inovação da Clalit.





A vacina da Pfizer reduz em 94% as infeções sintomáticas da Covid-19, revela uma investigação levada a cabo pela Clalit, a maior das quatro organizações de serviços de saúde mandatadas pelo Estado de Israel.Foram analisados os dados de 1,2 milhão de pessoas - 600 mil das quais receberam a vacinação da Pfizer e as outras 600 mil com um perfil semelhante mas que não foram vacinados.O estudo descobriu que houve uma queda de 94% nas infecções sintomáticas entre os que foram vacinados e uma queda de 92% na taxa de pessoas gravemente doentes com Covid-19. Esta eficácia é transversal a todas as faixas etárias, inclusive a quem tenha mais de 70 anos.A vacinação, de segunda dose, que tenha sido feita há sete ou mais dias revelou-se eficaz com uma taxa de 91 a 99%."Descobrimos de uma forma inequívoca que a vacinação da Pfizer contra a Covid-19 é mais eficaz na vida real, uma semana após a segunda dose, exatamente como a pesquisa clínica descobriu", revelouA investigação à eficácia da vacina continua à medida que forem surgindo mais dados.