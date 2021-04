Vacina da Pfizer protege durante, pelo menos, seis meses contra Covid-19 e é eficaz em novas variantes

A vacina da Pfizer e da BioNTech contra o novo coronavírus tem uma proteção de, pelo menos, seis meses após a segunda dose, sendo igualmente eficaz com as novas variantes. A informação foi avançada pelas farmacêuticas após a terceira fase de um ensaio clínico.







"A vacina foi 100% eficaz contra doenças graves, conforme definido pelos Centros dos EUA para Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), e 95,3% eficaz contra COVID-19 grave, conforme definido pela US Food and Drug Administration (FDA)," revelaram as empresas em comunicado.

Recorde-se que na passada quarta-feira foi revelado um ensaio com voluntários entre os 12 e os 15 anos que mostrou uma eficácia de 100% da vacina nesta faixa etária.





"A alta eficácia da vacina observada em até seis meses após uma segunda dose e contra a variante prevalente na África do Sul fornece mais confiança na eficácia geral da nossa vacina", admitiu Albert Bourla, presidente e diretor executivo da Pfizer.





"Dos 927 casos sintomáticos confirmados de Covid-19 no estudo, 850 casos estavam no grupo do placebo e 77 casos no grupo do BNT162b2, correspondendo a uma eficácia da vacina de 91,3%", afirmou.