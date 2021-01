Vacina da Pfizer/BioNTech é eficaz contra a nova variante da Covid-19

A vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 é eficaz também quando em confronto com a nova estirpe do vírus, segundo avança o Financial Times.Um estudo laboratorial revela que as mutações, especialmente a variante do Reino Unido, foram neutralizadas pelos anticorpos criados no sange dos pacientes já vacinados contra o novo coronavírus.A variante da Covid-19, conhecida como B.1.1., é alvo de um alto número de mutações, que preocuparam os cientistas. O medo era de que a já comercializada vacina da Pfizer não fosse eficaz contra estas novas mutações do vírus, o que não se veio a confirmar.Num artigo que ainda não foi revisto pelos pares, as empresas que lideraram a investigação defendem que não existe "nenhuma diferença biologicamente significativa na atividade de neutralização" entre os resultados dos testes de laboratório noutras variações do vírus e a original, que se expandiu ao longo do último ano.Apesar de tudo, os autores do estudo avançam que é preciso um monitoramento contínuo para controlar a proteção proveniente das vacinas já autorizadas.