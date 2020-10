Vacina de Oxford contra a Covid-19 traz 'imunidade e esperança' aos idosos

A vacina experimental contra a Covid-19 que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca produziu uma resposta imunitária considerável em pessoas mais velhas, o grupo mais vulnerável à doença.

De acordo com os resultados publicados esta segunda-feira pelo Financial Times, a vacina experimental da Universidade de Oxford estimulou a produção de anticorpos e de linfócitos T "em pessoas com mais idade", evitando a evolução da doença para níveis mais graves.

Recorde-se que os ensaios clínicos da vacina da universidade britânica foram suspensos em setembro, depois de um voluntário ter tido uma reação adversa grave, tendo sido retomados alguns dias depois.