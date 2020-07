Vacina promissora contra coronavírus entra na fase final de ensaio este mês

Uma vacina, desenvolvida pela empresa americana Moderna, tem-se revelado eficaz a produzir anticorpos contra o coronavírus e entra na fase final de ensaio este mês, a 27 de julho.

A Moderna tinha anteriormente publicado resultados provisórios da sua Fase 1 em maio, revelando que a vacina tinha gerado respostas imunitárias em oito pacientes. Os 45 pacientes produziram anticorpos neutralizantes, que os cientistas acreditam serem importantes para obter a proteção contra o vírus.







Desde então, a empresa passou à fase seguinte do ensaio, envolvendo cerca de 600 pessoas. O ensaio vai contar com a participação de cerca de 30 mil pessoas nos EUA na terceira fase.

De acordo com informação divulgada pela empresa, mais de metade dos participantes sofreram efeitos secundários ligeiros ou moderados. Os efeitos secundários incluíram as dores de cabeça, a fadiga, os arrepios e as dores de corpo.