Vacina testada em humanos nos EUA produziu anticorpos capazes de combater coronavírus e gera esperança

Numa altura em que milhões de pessoas em todo o Mundo anseiam por uma vacina que nos devolva a normalidade perdida para a pandemia do coronavírus, a farmacêutica norte-americana Moderna comunicou que os seus primeiros resultados parecem ser seguros e capazes de estimular uma resposta imunológica contra o vírus.A vacina, que já começou a ser testada em humanos, parece ter produzido anticorpos que foram testados em células humanas no laboratório e que impediram a replicação do vírus.A segunda fase dos testes da vacina, que vai envolver 600 pessoas, está marcada para breve. Já em julho seguir-se-á a terceira fase com a participação de milhares de pessoas.Caso estes testes se revelem um sucesso, a vacina poderá estar pronta para uso generalizado já no fim do ano ou início de 2021.