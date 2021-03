Vacinação adiada e lotes cancelados: dez países suspendem vacina da AstraZeneca após relatos de tromboses em pacientes

Noruega suspende vacinação

A Noruega também suspendeu a inoculação de pacientes com a dose da AstraZeneca após relatos de tromboses em doentes vacinados.



Agência de Medicamentos Italiana suspende lote de vacina após morte



"De acordo com as novas informações recebidas da Agência Norueguesa de Medicamentos na noite de sábado, 13 de março, e após discussões com a Autoridade Reguladora de Produtos de Saúde (HPRA), o Comitê Consultivo de Imunização Nacional (NIAC) ) recomendou que a administração da Vacina AstraZeneca COVID-19 seja adiada temporariamente a partir desta manhã, domingo, 14 de março", afirmou o Dr. Ronan Glynn, representante do gabinete médico.

A vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19 tem dado que falar na Europa. Depois da polémica com a não recomendação da inoculação a pessoas com mais de 65 anos, a vacina está novamente no centro da discussão depois de terem sido registados vários episódios de tromboses e, em alguns casos, mortes, entre os pacientes inoculados.Conheça a lista de países que suspendeu e adiou a vacinação com estas doses.A Áustria anunciou no passado domingo a retirada, por precaução, de um lote da vacina anti-covid-19 da AstraZeneca/Oxford após a morte de uma pessoa inoculada com o fármaco e o registo de sintomas graves em outra pessoa igualmente vacinada. As autoridades austríacas esclareceram, no entanto, que não foi estabelecida qualquer relação causal entre o sucedido e o fármaco. O óbito registado tratou-se de uma enfermeira do hospital austríaco de Zwettl, de 49 anos, que morreu 10 dias depois de ter recebido a vacina devido "a graves transtornos da coagulação".Durante a semana, outros países seguiram o exemplo austríaco. A Dinamarca, a Estónia, a Lituânia, o Luxemburgo e a Letónia suspenderam o uso da vacina, para dar tempo ao Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) de conduzir uma investigação.A Agência de Medicamentos Italiana (AIFA) anunciou na passada quinta-feira que suspendeu temporariamente a vacinação de um lote da farmacêutica AstraZeneca por precaução, após relatos de problemas de coagulação diagnosticados em vários países europeus. Esta suspensão acontece após a morte de dois homens inoculados, em Sicília. A AIFA explicou, em nota, que após informações sobre problemas de saúde detetados em outros países europeus, bloqueou a inoculação das doses do lote ABV2856.A Tailândia decidiu adiar o lançamento da campanha de vacinação com a AstraZeneca, devido aos receios de que esta possa causar coágulos de sangue."Embora a qualidade da AstraZeneca seja boa, alguns países decidiram adiar [a sua utilização]", uma medida de precaução que será também seguida na Tailândia, disse o conselheiro do comité nacional responsável pela campanha de vacinação contra a covid-19 no país, Piyasakol Sakolsatayadorn, numa conferência de imprensa.A Bulgária suspendeu na sexta-feira a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca devido aos relatos de problemas com doentes inoculados.A Irlanda foi aconselhada a suspender temporariamente a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 depois do relato de vários casos de coagulação do sangue e tromboses.