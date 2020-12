A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Espanha começa dia 27, anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa.Segundo o responsável, a vacinação começará simultaneamente em todas as comunidades autónomas, com as doses da vacina da Pfizer que o país irá receber distribuídas de forma equitativa.Ainda assim, Illa pediu prudência e cuidado para o Natal. ""Podemos estar no nício da terceira vaga se não forem tomadas medidas adequadas. Faz falta reagirmos", considerou.