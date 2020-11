Vacinação contra a Covid-19 em Espanha dividida em 15 grupos

Na primeira fase serão vacinados os idosos internados em lares e os funcionários que cuidam deles, o pessoal de saúde e as pessoas deficientes. Nas fases posteriores serão vacinados, por ordem, os maiores de 64 anos, pessoas com condições de risco (obesidade, diabetes), pessoas que vivem ou trabalham em comunidades fechadas (prisões), trabalhadores essenciais, pessoal docente, população infantil, população em zonas com alta incidência ou surtos de Covid, grávidas e mães com bebés lactantes, pessoas já imunizadas (que já tiveram Covid) e, por fim, os jovens e o resto da população adulta.



A população espanhola vai ser dividida em 15 grandes grupos para a administração da vacina contra a Covid-19, anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde Salvador Illa. A vacinação, que deverá arrancar em janeiro, vai decorrer em três frases, correspondentes aos três primeiros trimestres do ano.Na primeira fase serão vacinados os idosos internados em lares e os funcionários que cuidam deles, o pessoal de saúde e as pessoas deficientes. Nas fases posteriores serão vacinados, por ordem, os maiores de 64 anos, pessoas com condições de risco (obesidade, diabetes), pessoas que vivem ou trabalham em comunidades fechadas (prisões), trabalhadores essenciais, pessoal docente, população infantil, população em zonas com alta incidência ou surtos de Covid, grávidas e mães com bebés lactantes, pessoas já imunizadas (que já tiveram Covid) e, por fim, os jovens e o resto da população adulta.A farmacêutica AstraZeneca vai realizar um novo ensaio clínico da vacina que desenvolveu em conjunto com a Universidade de Oxford para desfazer dúvidas relacionadas com a eficácia da vacina usando uma dosagem inferior. O ensaio anterior revelou que um pequeno conjunto de voluntários que recebeu por erro metade da dose teve uma proteção superior, de 90%.

pormenores



Um milhão de casos



A Alemanha ultrapassou esta sexta-feira um milhão de casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, no mesmo dia em que o país registou um novo recorde de mortes, com 426 óbitos em 24 horas.





Itália suaviza medidas



A Itália vai suavizar a partir de amanhã as medidas de confinamento em cinco regiões do país, incluindo a Lombardia. A decisão foi tomada após uma descida no número de casos e de novas hospitalizações na maior parte do país na última semana.





Hospitalizações-recorde



Os Estados Unidos bateram esta sexta-feira um novo recorde de hospitalizações por causa da Covid-19, com mais de 90 mil pessoas internadas em todo o país.





OMS sem dúvidas



O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse esta sexta-feira que seria “altamente especulativo” afirmar que o novo coronavírus não teve origem na China.