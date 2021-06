Vacinação contra Covid-19 alargada a maiores de 12 anos em Espanha

A Comissão de Saúde Pública e o Ministério da Saúde espanhol deram esta terça-feira luz verde à vacinação contra a Covid-19 de várias faixas etárias, entre elas grupos dos 30 aos 39 anos, dos 20 aos 29 e dos 12 aos 19 anos.



Segundo o jornal La Voz de Galicia, a maior disponibilidade de vacinas nas próximas semanas, assim como a atual situação epidemiológica do país e o arranque do verão possibilitaram o alargamento da inoculação a outras faixas da população.



De acordo com as autoridades de saúde, a vacinação dos diferentes grupos deverá manter a ordem decrescente de idade.



No entanto, e segundo a mesma fonte, a vacinação a partir de 12 anos torna-se fundamental devido aos elevados riscos de transmissão.