Vacinação contra Covid-19 em cidade brasileira reduz óbitos em 95%

A pequena cidade de Serrana, com cerca de 45 mil habitantes e situada no Interior do estado brasileiro de São Paulo, conseguiu reduzir em 95% o número de mortes provocadas pela Covid-19 após a vacinação de 95,7% dos adultos, no âmbito de um estudo promovido pelo Instituto Butantan que comprova a eficácia das vacinas para proteger grandes grupos populacionais.









O estudo vacinou com duas doses da vacina chinesa Coronavac 27 160 habitantes com mais de 18 anos, divididos em quatro grupos. Quando apenas três desses grupos, 75% do total, tinham recebido as duas doses, a pandemia foi dada como controlada e, após a imunização dos quatro grupos, além da queda de 95% nos óbitos, foram registados igualmente outros indicadores que evidenciam o sucesso da vacinação em massa: os casos de infetados que apresentam sintomas caíram 80% e os internamentos baixaram 86%.

“Até agora, nós tínhamos visto a eficácia individual da vacina, a proteção que oferece ao indivíduo vacinado.



Com este estudo, podemos ver a proteção coletiva da vacina”, afirmou a infeciologista Rosana Richtmann. Já o investigador Ricardo Palácios, do Instituto Butantan, frisou que o estudo mostrou que “é possível controlar a pandemia sem vacinar toda a população”.