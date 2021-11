Vacinação contra o papilomavírus humano baixa taxas de cancro cervical em 87%, conclui estudo

As taxas de cancro cervical são 87% mais baixas em mulheres que foram vacinadas contra o papilomavírus humano (HPV) quando tinham entre 12 e 13 anos do que nas gerações anteriores, conclui um estudo publicado na revista The Lancet.

Os investigadores também descobriram reduções nas taxas de cancro cervical de 62% em mulheres vacinadas entre os 14 e os 16 anos e de 34% em mulheres cuja vacinação ocorreu entre os 16 e os 18 anos.

Esta é a primeira prova direta da prevenção do cancro cervical com a vacina bivalente Cervarix.