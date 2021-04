Vacinação da Covid em crianças pode arrancar em junho e resultados dos ensaios em bebés conhecidos em setembro

A BioNtech, empresa alemã que desenvolveu a primeira vacina aprovada na Europa em conjunto com a Pfizer, espera poder começar a vacinar jovens entre os 12 e 15 anos já no mês de junho.O cientista turco, que desenvolveu a vacina, Ugur Sahin, garantiu que "se tudo correr bem" podem apresentar o pedido de aprovação da vacina para todas as crianças desta faixa etária nos vários países.Um ensaio publicado no final de março concluiu que a vacina Covid-19 das empresas era segura, eficaz e produz respostas robustas de anticorpos em adolescentes.A vacina já está autorizada em pessoas com 16 anos ou mais.O cientista avança ainda que os resultados dos ensaios feitos em bebés devem ser conhecidos em setemebro.