Vacinados contra a Covid-19 cerca de 500 membros da comunidade lusófona de Toronto

Cerca de 500 membros da comunidade de expressão portuguesa foram vacinados no sábado contra a Covid-19 numa clínica temporária no bairro de Davenport, em Toronto.

Em clima de festa, com música em português e pastéis de nata, o Centro Comunitário de Saúde do bairro Davenport-Perth, com a colaboração da vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, Ana Bailão, e de vários voluntários, vacinou centenas de pessoas, com mais de 12 anos, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Todos aqueles em situação indocumentada, não tiveram que apresentar o cartão de saúde, nem necessitaram de se identificar, para receber a 'injeção'. Também aqueles com 70 e mais anos, tiveram a hipótese de receber a segunda dose da vacina.