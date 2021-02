Vacinados contra a Covid-19 com as duas doses não vão precisar de quarentena, diz CDC

As pessoas que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 podem evitar a quarentena se tiverem estado expostos a um caso positivo, avança o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), nos EUA.De acordo com nota do CDC, isto não quer dizer que se deixe de se tomar as precauções já conhecidas como uso de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos, apenas deixa de ser necessário o isolamento dos vacinados.O critério para escapar à quarentena é simples: ter as duas doses da vacina e terem passado pelo menos duas semanas desde a toma da segunda dose, isto porque são precisas duas semanas para o corpo ganhar imunidade.O CDC adverte, no entanto, que após três meses da toma da segunda dose, o critério muda e será necessária quarentena visto que não é conhecido quanto tempo de proteção a vacina dá.Se se manifestar sintomas da Covid-19, também se terá de fazer quarentena.