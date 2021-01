A Alemanha está a estudar a possibilidade de levantar algumas restrições às pessoas que já tenham sido vacinadas contra a Covid-19, permitindo que retomem gradualmente a sua vida normal. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, não existem motivos para impedir que as pessoas que já tomaram a vacina “possam ir ao restaurante ou ao cinema”.



“Ainda não sabemos ao certo até que ponto as pessoas que foram vacinadas podem continuar a infetar outras, mas sabemos que essas pessoas já não correm o risco de tirar o ventilador a ninguém. Isso elimina uma das principais razões para limitarmos os seus direitos”, defendeu Maas, acrescentando que a redução das restrições para as pessoas vacinadas pode igualmente ajudar a recuperar a economia, referindo, como exemplo, que se num restaurante só estiverem pessoas vacinadas não correm o risco de se infetarem umas à outras.

Espanha já está a dar a segunda dose



Oito comunidades autonómicas espanholas, incluindo a Galiza e a Catalunha, iniciaram este domingo a segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 com a administração da segunda dose da vacina aos profissionais de saúde e funcionários de lares que receberam a primeira dose no final de dezembro.





Britânicos vacinados até setembro



O governo britânico espera dar a primeira dose da vacina a toda a população adulta até ao mês de setembro e admite começar a levantar gradualmente as medidas de confinamento já a partir de março, depois de os grupos prioritários - cerca de 13 milhões de pessoas - terem sido todos vacinados.