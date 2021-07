Vacinas Covid oferecidas por Portugal chegam a Díli a 20 de julho

Um lote de 12 mil vacinas da AstraZeneca oferecido por Portugal, o primeiro de outros carregamentos, chega a Díli na próxima semana, num voo direto de Lisboa, disse à Lusa o embaixador português em Díli.

"Está prevista a chegada no próximo voo da EuroAtlantic das 12 mil vacinas doadas por Portugal para apoio ao processo de vacinação, no âmbito do apoio aos PALOP e a Timor-Leste", explicou José Pedro Machado Vieira.

A oferta de vacinas já tinha sido anunciada anteriormente pelo Governo português, com vacinas a serem enviadas para São Tomé e Príncipe e, agora, para Timor-Leste.