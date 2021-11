As vacinas das farmacêuticas Pfizer-BioNTech já foram administradas a quase 29 mil timorenses entre 12 e 18 anos, ou 15,7% da população nessa faixa etária, de acordo com o balanço de hoje.

Os dados das autoridades de saúde timorenses mostram que, até agora, 53,3% da população timorense com mais de 18 anos já tem a vacinação completa, com as vacinas da AstraZeneva e da Sinovac, num total de 991 mil doses administradas.

Com a primeira dose há 589.781 pessoas, referem os dados.