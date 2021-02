Vacinas da Pfizer eficazes contra estirpe sul-africana mas mutações podem levantar problemas, revela estudo

se a variante sul-africana do vírus pode ser destruída pelo sangue de 10 pessoas vacinadas com a vacina da Pfizer, os anticorpos produzidos pela vacina conseguiram neutralizar o vírus, porém, o corpo não conseguiu produzir tantos quanto na versão original do novo coronavírus.



A vacina da Pfizer contra a Covid-19, a primeira a entrar no mercado, é eficaz contra a nova estirpe sul-africana da Covid-19, revela um estudo feito por investigadores na Universidade de Nova Iorque.De acordo com os investigadores, que testaramEmbora os níveis de anticorpos ainda fossem altos o suficiente para destruir a estirpe na maioria das pessoas que receberam a vacina, estes eram mais eficazes na primeira versão do vírus. Os investigadores concluiram que apesar de ainda ser eficaz, isso não significa que continue a ser perante mutações da estirpe sul-africana.O estudo foi publicado este domingo após a vacina da AstraZeneca se ter revelado pouco eficaz perante esta nova estirpe.As novas estirpes, mais contagiosas e preocupantes do vírus, têm vindo a lançar o alarme entre a comunidade científica visto que a eficácia das vacinas criadas até então pode ficar comprometida.