Vaga de calor de 40 graus obriga a limitar a velocidade nas autoestradas alemãs

O Verão chegou e já está a fazer estragos. Na Alemanha, por exemplo, estão a registar-se temperaturas muito mais elevadas do que o habitual e a situação já obrigou a que fossem colocados limites de velocidade em secções da Autobahn que por norma são ilimitadas.

De acordo com a Bloomberg, os responsáveis alemães estão com receio de que as temperaturas elevadas possam "criar rachas potencialmente mortais" nas autoestradas daquele país. Por isso, alguns troços passaram a ter um limite de velocidade máxima de 100 km/h.

As previsões meteorológicas apontam para que esta quinta-feira se possam registar cerca de 38° C em solo germânico e já há quem acredite que o recorde de temperatura do país, fixado nos 40.3° C, pode mesmo cair este Verão.

Neste momento não há qualquer registo de danos na Autobahn, mas as autoridades estão atentas. De acordo com a "DW.com", só este mês já várias secções de estradas alemãs ficaram com rachas, sendo que os pavimentos mais antigos são, como não poderia deixar de ser, os mais perigosos.