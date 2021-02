Vaga de frio polar já fez mais de 30 mortos nos Estados Unidos

A vaga de frio polar que varre o sul e centro dos EUA já fez mais de 30 mortos e deixou milhões de pessoas sem eletricidade. O estado mais atingido pelos apagões é o Texas, onde cerca de 3,5 milhões de residentes estão sem luz há vários dias. As previsões apontam para que o frio polar se prolongue pelo fim de semana, deixando mais de 150 milhões de norte-americanos a braços com temperaturas negativas.









Havia esta quarta-feira 33 mortes confirmadas no Texas, Luisiana, Kentucky, Carolina do Norte e Missouri. Algumas mortes foram causadas por acidentes em estradas geladas, noutros casos por hipotermia e noutros ainda por intoxicação. Há casos de carros a trabalhar para aquecer espaços fechados e também de geradores a gasolina levados para dentro de casa. “É um verdadeiro desastre de saúde pública”, afirmou um médico em Houston, frisando que nunca viu tantas mortes por intoxicação com monóxido de carbono como neste ano.

A invulgar vaga de frio atinge toda a zona sul e centro do país, de costa a costa, tendo a tempestade de frio chegado mesmo a algumas regiões do norte do Texas. Também aí o frio causou cortes de eletricidade.





Para fazer frente à sobrecarga imposta à rede de fornecimento elétrico, o ‘mayor’ de Austin, Texas, pediu contenção aos consumidores. “Se tiver energia, use-a quase como se não tivesse. Se tiver aquecimento ligado, ponha-o no mínimo”, pediu Steve Adler, num apelo aos residentes.