Em Milão mais de 400 manifestantes saíram à rua em protesto, na noite de segunda-feira, e derrubaram caixotes do lixo, atiraram garrafas e cocktails Molotov à polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo. Pelo menos 28 pessoas foram levadas para interrogatório. Os manifestantes opõem-se às novas medidas restritivas impostas pelo Governo e contra o recolher obrigatório determinado pelo governo regional. Em Turim a situação repetiu-se e dezenas de pessoas saquearam e partiram montras de lojas, sendo que pelo menos uma dezena acabou por ser detida. Os manifestantes deitaram fogo a caixotes do lixo e vários encapuzados enfrentaram mesmo a polícia. Também em Roma, Génova e Palermo houve protestos.

Em Espanha a situação foi semelhante, e em Barcelona viveram-se momentos de grande tensão, na noite de segunda-feira, entre cerca de 800 pessoas e a polícia. Os manifestantes que protestavam contra o recolher noturno acabaram por incendiar caixotes do lixo, mas a polícia conseguiu dispersar a multidão que tentava já formar barricadas em frente ao Parlamento.





Em Oviedo um grupo de 40 jovens protestou numa marcha pacífica contra o recolher obrigatório. Também pacíficos foram os protestos em Girona que juntaram cerca de 100 manifestantes.

pormenores



Vacinas só para alguns



Só parte da população da União Europeia terá acesso a uma vacina antes de 2022. Isto porque as que são garantidas pela UE podem não ser produzidas em doses suficientes.





Pico de casos na Suécia



A Suécia registou 1870 casos de infeção no dia 23 de outubro, novo recorde diário de casos desde o início da pandemia.





Anticorpos diminuem



Os anticorpos contra a Covid-19 diminuíram no verão na população britânica, o que pode indicar que a proteção após a infeção pode não ser duradoura.





Bolsonaro prefere cura



Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, disse ser mais fácil e barato investir numa cura para a Covid-19 do que numa vacina.





Vaticano sem fiéis para as missas de Natal e Ano Novo



O Papa vai celebrar as liturgias de Natal e Ano Novo sem a presença de fiéis devido à pandemia da Covid-19. Serão transmitidas online tal como aconteceu na Páscoa. Segundo a Secretaria de Estado do Vaticano, Francisco celebrará as missas “de forma privada, sem a presença do corpo diplomático”.