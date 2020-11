"Vai levar no c...": Porta voz do Vox deixa escapar frase ao irritar-se com presidente do Parlamento da Andaluzia

O porta-voz do partido espanhol Vox, Alejandro Hernández, exaltou-se esta quinta-feira durante uma sessão do Parlamento da Andaluzia. O deputado ficou revoltado com o facto da presidente do Parlamento, Marta Bosquet, não lhe ter concedido a palavra, interrompendo o debate.



Hernández pediu a palavra a meio da intervenção entre o presidente do Conselho de Administração, Juan Manuel Moreno, e a porta-voz socialista, Susana Díaz, na sessão de controle. Após lhe ser recusada a palavra, o deputado do Vox abandonou a sessão sem não antes insultar Bosquet com a frase "vai levar no c...", captada ainda pelos microfones.