Vai preso por verter esperma para garrafa de água de colega que se recusou a sair com ele

Stevens Millancastro, um homem norte-americano, foi detido após contaminar a garrafa de água, o pote de mel e o teclado de uma colega de trabalho com sémen, após esta ter recusado ter um encontro amoroso com ele, na Califórnia, EUA.

O homem de 30 anos foi condenado a dois anos e meio de prisão. De acordo com o jornal The Mirror, a primeira denúncia surgiu quando a vítima se queixou de que o colega olhava para si constantemente, situação que a deixava desconfortável. O comportamento obssessivo continuou, o que levou a mulher a fazer uma denúncia formal aos recursos humanos da empresa. Foi então que, para se vingar, Millancastro verteu esperma para os pertences da mulher.

A vítima reparou que a água parecia turva e estranhou. Câmaras de videovigilância mostraram imagens do homem a espalhar o sémen no rato e no teclado do seu computador. O caso avançou para tribunal.

O advogado de Millancastro justificou as ações do cliente afirmando que este agiu de "cabeça quente" por considerar que a reclamação lhe custasse o emprego ou uma futura promoção de trabalho. Mas não foi suficiente para o livrar de passar uma temporada atrás das grades.