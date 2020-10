"Vai ser acolhido e ficará tudo bem". Quem é o homossexual a quem Francisco telefonou

Andrea Rubera casado com Dario De Gregorio só atendeu o telefone do Papa Francisco à terceira tentativa. "Era um número anónimo, então deixava tocar. Mas assim que atendi, não tive dúvidas de que era ele", recorda o gerente romano ao jornal Corriere della Sera É da sua família que o Papa fala no documentário Francisco, realizado por Evgeny Afineevsky, que foi lançado esta quarta-feira e onde o líder da Igreja Católica refere pela primeira vez, de forma inequívoca, que "as pessoas homossexuais têm o direito de ter uma família. São filhas de Deus e têm do direito a uma família. Ninguém deveria ser expulso ou sentir-se miserável por isso."É a apropósito destas declarações que Francisco fala de Rubera e da sua família - o casal tem três filhos nascidos de barriga de aluguer no Canadá.Estávamos em 2015 quando Andrea Rubera, de 54 anos, foi a uma missa no Vaticano presidida pelo Papa. Aí deixou-lhe uma carta onde explicava que tanto ele como o marido gostariam que os seus filhos (duas meninas e um menino) frequentassem a catequese, mas temiam estar a expô-los a represálias por terem dois pais."Para mim era uma questão que dizia respeito acima de tudo às crianças. Pedi-lhe ajuda, explicando-lhe que a Igreja me tinha dado tanto e que queria que os meus filhos tivessem a mesma possibilidade. Mas perguntava-me que preço deveriam pagar, tendo dois pais: tinha medo de expô-los a um trauma", conta ao Corriere della Sera.Apesar de ser porta-voz do grupo LGBT Caminhos de Esperança, colocar esta questão ao Papa, para Rubera representava uma grande exposição. Até porque até esta data, aos homossexuais católicos eram dadas apenas duas alternativas: ou renunciam viver abertamente a sua orientação sexual ou a viver a sua fé dentro de uma comunidade. Ainda assim, arriscou e deixou a sua carta com o bispo de Roma.Dois dias depois chegava o telefonema do Papa."No seu telefonema foi direto ao ponto: 'Li a sua carta e queria compreender melhor qual é o problema. Não foi acolhido?'", perguntou a Rubera. Nesse momento, explicou-lhe que nem sequer tinha tentado. O medo de uma possível recusa era demasiado forte. "Perguntou-me a razão de tal medo. Disse-me para ir ter com o padre, apresentar-me, porque era justo para mim, para os meus filhos e para a Igreja em geral que pudéssemos participar numa vida comunitária de fé."Estas palavras de Francisco surpreenderam Rubera que esperava "uma benção, em abstrato, e em vez disso sentia-se uma proximidade pastoral, que queria encontrar uma solução para fazer o certo pelas crianças." "Verá que vai ser acolhido e ficará tudo bem", disse Francisco a este pai.Rubera seguiu exatamente o conselho do Papa. As três crianças estão agora no terceiro ano da catequese e a filha mais velha inscreveu-se nos escuteiros. E até à data, a família não teve qualquer problema com esta escolha.Andrea Rubera admite que ainda há um grande caminho a percorrer pela Igreja na aceitação dos crentes LGBT, mas reconhece que são também cada vez mais os sacerdotes que procuram acolher estes fiéis. Um trabalho de sensibilização para que contribuem as associações católicas de gays lésbicas, bissexuais e trangénero, elogia Rubera.