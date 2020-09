"Vais-te calar, homem?”: Após mandar calar Trump, equipa de Biden decide vender camisolas

Uma das frases que marcou o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos de 2020 está a tornar-se uma arma de propaganda da equipa de Joe Biden para conseguir apoiantes."Vais-te calar, homem?" disse Biden, depois de ser interrompido várias vezes por Donald Trump num debate muito conflituoso. A frase proferida por Biden para mandar calar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi estampada em camisolas que foram colocadas à venda ainda o frente a frente entre os dois candidatos decorria.As t-shirts têm a frase de Biden dirigida a Trump com uma imagem do atual presidente norte-americano visivelmente descontente a acompanhar. Por baixo, o logótipo "Biden-Harris" em referência ao candidato à presidência e a Kamala Harris, candidata à vice-presidência do país. O valor de venda era entre 30 a 33 dólares cada uma.

O candidato democrata falava depois de ser questionado pelo moderador, Chris Wallace, sobre a possibilidade de adicionar mais um lugar ao Tribunal Supremo, pergunta a que não respondeu diretamente.