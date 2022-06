"Vale das bonecas": A vila japonesa sem crianças onde há habitantes feitos à mão

Uma mulher japonesa fez 350 figuras à mão para substituir crianças numa vila na província de Tokushima, Japão. A vila de Ayano Tsukimi, agora conhecida como o "vale das bonecas", tem menos de 30 moradores. Há pelo menos 18 anos que não nascem crianças nesta localidade.

De acordo com o Daily Star, as bonecas tornaram-se uma atração turística que acumula cerca de 3 mil visitantes por ano. O lugar é conhecido pela sua estética assustadora e ao mesmo tempo aconchegante, abrigando centenas de figuras feitas de tecido.

Ayano colocou as suas criações em vários espaços vazios como escolas e paragens de autocarros, transformando a vila vazia num museu de bonecas. A mulher revelou que o seu plano inicial era substituir a população cada vez menor.

Segundo o jornal britânico, o local passou também a ser apelidado de "vila dos espantalhos", tornando-se uma das atrações mais assustadoras do mundo. Em 2014, o cineasta alemão Fritz Schumann fez um documentário sobre o trabalho desenvolvido pela mulher japonesa.

Ao visitarem este local, os turistas podem criar as suas próprias bonecas e assistir ao Festival Anual do Espantalho, que acontece no primeiro domingo de outubro.