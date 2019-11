"Vamos recordá-lo sempre como um homem com bondade": Morreu o pai de Carles Puigdemont

Morreu Xavier Puigdemont, o pai de Carles Puigdemont, ex-presidente do governo regional da Catalunha. A notícia foi dada por Carles Puigdemont através de uma publicação no Twitter.



"Vamos recordá-lo sempre como um homem com bondade", escreveu nas redes sociais.



Fa poca estona ens ha deixat el pare. La meva mare, les meves germanes i els meus germans el recordarem sempre com un home de bondat immensa i fidelitat als valors del cristianisme de base. Descansi en pau. ACS. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 6, 2019