O ex-Presidente Donald Trump foi no sábado à noite recebido em apoteose no encerramento da Conferência de Ação Política Conservadora, em Washington, tendo prometido “vencer a batalha final” e “tornar a América grande outra vez”.



“Em 2016, disse-vos que ia ser a vossa voz. Agora, digo-vos que vou ser o vosso guerreiro, a vossa justiça e, para todos aqueles que foram enganados ou traídos, a vossa vingança”, afirmou Trump no seu discurso, no qual voltou a insistir que venceu as eleições de 2020 e garantiu que, se for eleito Presidente, acabará com a guerra na Ucrânia “num dia”.









