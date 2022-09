A nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, tomou ontem posse com promessas de “ação imediata” para ajudar as famílias e as empresas a enfrentar a “tempestade” da crise económica e do aumento do custo de vida.









“Enfrentamos uma tempestade global causada pela chocante guerra na Ucrânia e pela pandemia de Covid-19. Mas estou segura de que, juntos, conseguiremos ultrapassar esta tempestade. Podemos reconstruir a nossa economia e construir o Reino Unido moderno e brilhante que sei que podemos ser”, afirmou Truss, de 47 anos, no seu primeiro discurso oficial como primeira-ministra, em frente ao Número 10 de Downing Street, imediatamente após regressar de Balmoral, na Escócia, onde foi formalmente encarregada de formar governo pela rainha Isabel II. Será a quarta chefe de governo conservadora em seis anos.

Referindo-se à crise energética e à subida do custo de vida, Truss prometeu atuar “neste dia e todos os dias” para enfrentar aqueles que considerou serem os maiores desafios do seu governo. “Não será fácil, mas sei que podemos fazê-lo”, afirmou, prometendo anunciar ainda esta semana um primeiro conjunto de apoios às famílias e empresas, que poderão ultrapassar os 200 mil milhões de euros e que serão financiados através do aumento da dívida pública.