Vândalos incendeiam carrinha da polícia em Barcelona

Após alguns dias de acalmia, a violência e o vandalismo voltaram a Barcelona a pretexto da contestação da detenção do rapper Pablo Hasél. Pelo menos 14 detidos e seis polícias feridos é o balanço de uma noite de distúrbios que já foi condenada por líderes políticos de todos os quadrantes ideológicos.O incidente mais grave da noite aconteceu nas Ramblas, onde um grupo de encapuzados, que já tinha atacado uma esquadra, incendiou uma carrinha da Guardia Urbana com pelo menos um agente dentro, que conseguiu escapar ileso pela porta do pendura.Ante o ataque direto e sério aos agentes, sindicatos nacionais de polícia condenaram a violência. "Enquanto os políticos se escondem, nós faremos o que for preciso para que o peso da justiça caia sobre os responsáveis", assegurou o sindicato Sapol, maioritário na Guardia Urbana.Outros sindicatos manifestaram solidariedade em mensagens no Twitter, onde as manifestações foram consideradas um "mero pretexto para atacar a polícia".O PP exigiu ao governo socialista de Pedro Sánchez que convoque uma reunião urgente para debater o que classificou como "terrorismo de rua" e acusou a Câmara de Barcelona de pactuar com os autores dos distúrbios.A presidente da autarquia da capital catalã, Ada Colau, condenou "a violência inaceitável" e promete estudar novas medidas de prevenção, para que os excessos não se repitam.